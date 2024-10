Ministros do TSE se dizem perplexos com insinuação de Tarcísio sobre Boulos

Ministros dizem que "essa divulgação fora do contexto eleitoral não teria problemas", mas no dia da eleição pode ser interpretada como tentativa de interferir no processo.

O governador, avaliam dois ministros, deve ter respaldado sua declaração em informações colhidas pela Secretaria de Segurança Pública, mas não poderia ter exposto o dado publicamente nesse momento de votação.

Ao fazer isso, insinua conexão entre facções criminosas e o adversário do seu candidato, o prefeito Ricardo Nunes (MDB). O governador estava ao lado de Nunes quando fez o comentário.

Renato Galuppo, advogado especialista em direito eleitoral e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político - ABRADEP, disse à coluna que, "no mínimo, é um crime contra a honra, que também existe na modalidade eleitoral".

Também pode ser enquadrado no Código Eleitoral, artigo 323, na sua avaliação.

O artigo diz que: