Há chance de Tarcísio e Nunes serem punidos pela fala sobre Boulos e PCC?

Existem pelo menos dois fatores que costumam orientar decisões judiciais. O primeiro é objetivo: é preciso verificar se o crime foi cometido e se há prova disso. O segundo fator costuma ser mais complexo. Juízes e colegiados costumam levar em conta a consequência das decisões no contexto político e social.

Para ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a fala do governador Tarcísio de Freitas que liga o candidato do PSOL à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, ao PCC gera impacto eleitoral e político. Em tese, a declaração tem potencial de desequilibrar a disputa. Como foi dita por um ocupante de cargo público, pode ficar configurado abuso de poder político.

No entanto, a avaliação da nata do Judiciário é que o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo levaria em conta o contexto político ao tomar uma decisão. Retirar da disputa o candidato favorito por uma declaração feita no dia da votação frustraria a maioria do eleitorado - já que, pelas pesquisas de intenção de voto, Nunes estaria na dianteira da corrida.