Governo Milei é acusado de 'glorificar' criminosos da ditadura argentina O governo de Javier Milei é acusado de "glorificar" criminosos de ditadura militar da Argentina, responsável por delitos contra a humanidade e milhares de mortos. Numa carta sigilosa enviada por relatores das Nações Unidas às autoridades de Buenos Aires, a administração é denunciada e alertada sobre o impacto de suas decisões diante dos compromissos internacionais do país. Desde sua redemocratização, a Argentina passou a ser um dos exemplos no mundo de punição contra militares e ditadores, responsáveis por uma das piores repressões do século 20 na América Latina. Veja o texto completo de Jamil Chade