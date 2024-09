Decisão incendiária de Nunes Marques sobre X enche a bola de Elon Musk

No mundo do direito, quando não há interesse de agir, condição necessária para todas as ações ajuizadas, indefere-se de plano.

Ao ministro Nunes Marque caberia, de pronto, indeferir a ação proposta pelo Novo e julgar extinto o processo.

Nunes Marques, ao envolver o STF, dá indevido prestígio a Musk. E, com isso, confere desprestígio ao STF.

Como se diz no popular, Nunes Marques colocou, indevidamente, o STF na berlinda.

As responsabilidades de Musk

Muitos dos que não caíram no engodo do discurso de censura de Musk levantaram a tese do prejuízo para os inúmeros usuários.