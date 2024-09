Rios amazônicos secam e têm níveis piores que os recordes do ano passado

Pontos em vermelho mostram áreas de seca no país desde 2012 Imagem: Cemaden

A nota ainda diz que a previsão para as próximas semanas não é de volta à normalidade de chuvas.

"A previsão meteorológica indica um provável atraso no início da próxima estação chuvosa, o que resultará na prolongação do período de estiagem nos rios de todas as regiões do país, com exceção da região Sul", pontua.