Governo Milei é acusado de 'glorificar' criminosos da ditadura argentina

O documento é assinado por Bernard Duhaime, Relator Especial sobre a Promoção da Verdade, Justiça, Reparação e Garantias de não repetição, Aua Baldé, presidente do Grupo de Trabalho da ONU sobre Desaparecimentos Forçados ou Involuntários, e Morris Tidball-Binz, relator especial sobre Execuções Extrajudiciais, Sumárias ou Arbitrárias.

De acordo com a carta, em fevereiro de 2024, o coronel Horacio Losito, que foi condenado à prisão perpétua e a duas sentenças de 25 anos de prisão por crimes contra a humanidade, foi recebido com honras no Regimento de Infantaria de Monte 30, em Apóstoles, na província de Misiones.

"Expressamos séria preocupação com as recentes expressões e atos de glorificação de pessoas condenadas por crimes contra a humanidade", diz a carta. "Isso contraria as obrigações internacionais do Estado argentino em termos de direitos humanos e memória histórica de graves violações de direitos humanos e, em particular, a obrigação de evitar o surgimento de teses revisionistas, relativistas e negacionistas sobre elas, como um elemento essencial da reparação devida às vítimas e das garantias de não repetição da violência passada", alertaram os relatores da ONU.

Segundo eles, "os processos de memória ou outros processos institucionais não podem, em nenhum caso, negar ou tentar diminuir a importância das violações e crimes cometidos que foram estabelecidos por comissões da verdade e processos judiciais, como as condenações proferidas por tribunais nacionais e estrangeiros contra autores de graves violações de direitos humanos durante a ditadura argentina".

"Também nos preocupa que o fato alegado leve à revitimização das vítimas de graves violações de direitos humanos durante esse período", afirmam.

Em resposta, o governo Milei explicou que o ato ao coronel ocorreu por conta de ele ter feito parte das operações militares nas Malvinas e de ter feito a visita para encontrar seu filho, também militar. Mas alegou que um processo de apuração do gesto foi iniciado.