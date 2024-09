Ao levar uma teoria da conspiração sobre imigrantes para um debate assistido por milhões da pessoas pelo mundo, Donald Trump não apenas recorreu à desinformação gratuita. Seu objetivo era o de demonizar esse grupo da população, transformado em um de seus principais palanques eleitorais. No debate da terça-feira com Kamala Harris, o republicano afirmou que imigrantes haitianos estavam comendo animais de estimação, como cães e gatos. Não há nada que prove que isso ocorreu e mesmo os mediadores do debate deixaram claro que a informação era falsa.