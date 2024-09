Monica de Bolle: Kamala Harris e checagem desestabilizam Trump em debate

A questão do Colégio Eleitoral significa que a coisa mais importante nessas eleições. Eu acho que o desempenho da Kamala Harris de ontem fez com que ela animasse o campo democrata um pouco mais. As pessoas hoje estão animadíssimas, e a dúvida são os jovens, porque acho que teve uma ou outra intervenção dela que ela não foi muito bem. De qualquer forma, eu acho que ela possivelmente elevou as chances de um comparecimento às urnas parecido com o que os democratas tiveram em 2020, o que é fundamental, porque ela só vai vencer essas eleições se houver um comparecimento às urnas semelhante ou maior ao de 2020.

E o Trump foi o contrário. O Trump alienou mais aquelas pessoas que já não estão com muita vontade de votar nele. A base dele é a base dele, essa daí não muda de opinião. Mas aqueles republicanos que iam votar no Trump porque não votam em democrata de jeito nenhum, esses vão ficar em casa e não vão votar.

Monica de Bolle, economista

