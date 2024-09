Argentina: polícia usa gás em protesto de idosos contra medida de Milei

O pensionista Oscar De Pauli, de 70 anos, que foi ao protesto de bengala, afirmou não ter medo de um confronto. "Na minha idade, não temos mais medo. Eu fui preso político na época da ditadura por participar de movimento estudantil."

"O veto é um absurdo porque a lei pedia um ajuste que é mínimo. Parece uma vingança do presidente, que está obcecado com o ajuste fiscal e em acabar com as políticas mais progressistas. Será que ele não percebe o mal que está fazendo?", questionou De Pauli.

Idoso durante manifestação em frente ao Congresso argentino, em Buenos Aires Imagem: Amanda Cotrim/UOL

Milei mudou regras de reajuste das aposentadorias

Em março deste ano, Milei decretou que a aposentadoria seria atualizada pela inflação mensal. Além disso, se comprometeu a conceder um bônus de reforço, fixado em 70 mil pesos mensais — em torno de R$ 315.

Antes, a aposentadoria era atualizada de acordo com um índice que levava em consideração o aumento dos salários no país e a variação na arrecadação da ANSES, o INSS argentino.