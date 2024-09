Trump busca demonizar imigrante ao mentir sobre estrangeiros que comem cães

Indigesto e discriminatório, Trump é, no fundo, a faceta contemporânea de mais de 200 anos de demonização do estrangeiro indesejado. Um novo capítulo de cartazes nos restaurantes do Sul do país que diziam claramente: "No Dogs, No Negros, No Mexicans".

O candidato é apenas a imagem invertida de um país que luta, todos os dias, para construir uma narrativa de ser um local de acolhimento. Ao contrário da crença popular e do que está escrito na base na Estátua da Liberdade, a história mostra que as massas de pobres jamais foram bem-vindas aos EUA. Trump apenas perpetua essa constatação.