O mundo viveu o mês de agosto mais quente da história e, no hemisfério norte, o verão foi o período que registrou as temperaturas mais elevadas, desde que os serviços meteorológicos começaram a coletar os dados. Diante do comportamento climático dos últimos meses, as previsões apontam que 2024 caminha para ser o ano mais quente já registrado. O anúncio é do Copernicus Serviço de Mudanças Climáticas da Europa, que confirma a transformação rápida do clima, às vésperas da reunião da ONU em Nova York para tentar encontrar formas de lidar com os desafios do planeta.