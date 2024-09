Rival acusa candidato de forjar casamento para se manter em disputa na PB

O Sr. Pollyan Rebouças e a Sra. Dayanne do Nascimento, filha do ex-prefeito, jamais esconderam o relacionamento, sendo fato público e notório na cidade que ambos mantêm união estável há vários anos. Ambos se apresentam publicamente perante a sociedade como casal, possuindo uma relação estável e contínua, com convivência sob o mesmo teto (com domicílio em Mulungu) e, como fruto desta relação, sobreveio prole.

Ação de impugnação contra Pollyan

Defesa nega casamento forjado

A defesa de Pollyan cita que ele e Dayane não mantêm relação marital há pelo menos uma década, mas têm uma boa relação por serem pais.

Desde o nascimento do segundo filho do impugnado o casal já não vinha mais tendo uma união condizente com marido e mulher, o que já se encerraria qualquer vida de casal ou família. Contudo, não se deixava o contato em virtude dos filhos.

Defesa de Pollyan

Pollyan ainda refuta que o casamento seja de fachada, como alega a opositora, já que ele ocorreu "muito antes de se ter a escolha do candidato em convenção partidária".

"O casamento não foi às pressas, nem por conta da presente ação de impugnação de candidatura. O fato ocorreu muito antes de toda essa celeuma jurídica. O que demonstra que o impugnado assumiu verdadeira a sua nova família", alega.