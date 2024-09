O presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderá citar as ameaças das redes sociais para a democracia em seu discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Rascunho do texto que circulou no governo nos últimos dias trazia referências ao tema e seu impacto na difusão de desinformação e mentira. O UOL apurou que, por mais de dez dias, o texto tem sido construído a partir de avaliações envolvendo diferentes departamentos do Itamaraty, assim como a missão do Brasil junto à ONU, em Nova York.