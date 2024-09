Lula, que nomeou poucos negros, critica 'supremacia branca' no Judiciário

Em 22 de agosto, o petista foi à posse de Herman Benjamin na presidência do STJ. Branco, Benjamim foi nomeado por Lula em 2006 para ocupar uma das 33 cadeiras do STJ.

"Esses dias fui à posse de um ministro num tribunal, era uma supremacia branca que não tem nada a ver com a realidade brasileira. Não tem nada a ver. Eu dizia que não vi nenhum aluno no ProUni naquela posse, não vi nenhum aluno do Fies, parecia que era um outro mundo. Então quando venho aqui e vejo que Brasil está representado na questão de gênero, na questão racial, fico com orgulho. Porque o Itamaraty é um centro de excelência", disse Lula no Itamaraty.

No primeiro governo, Lula entrou para a história ao indicar, em 2003, Joaquim Barbosa para o STF (Supremo Tribunal Federal). Antes dele, somente um negro havia ocupado a posição, Pedro Lessa, no século passado.

No governo atual, Lula não indicou nenhum negro para ser ministro titular de tribunal superior. As exceções são as ministras Edilene Lobo e Vera Lúcia Araújo, escolhidas ministras substitutas do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Para as duas vagas de titulares do TSE, Lula optou por Andre Ramos Tavares e Floriano de Azevedo Marques. Para duas cadeiras do STF, os escolhidos foram Flavio Dino e Cristiano Zanin. Nenhum dos quatro é negro.

No STJ, o padrão étnico para o preenchimento das vagas foi o mesmo. Tomaram posse como ministros no ano passado Daniela Teixeira, José Afrânio Vilela e Teodoro Silva Santos. Atualmente, há duas vagas abertas no STJ. Não há favoritos negros na disputa até agora.