Rascunho do discurso de Lula na ONU cita ameaça das redes sociais

30 pedidos de encontros

No mesmo dia 24, Lula ainda presidente uma reunião com cerca de 20 países para fazer frente à extrema direita e às ameaças à democracia.

Durante a passagem do presidente por Nova York, o governo brasileiro recebeu mais de 30 pedidos de chefes de estado estrangeiros, solicitando encontros com Lula. A preferência será dada para governos que não fazem parte do G20, já que o brasileiro encontrará os chefes de estado do grupo no Brasil, para a cúpula organizada em novembro.

Nova York ainda receberá a partir do fim de semana a ex-presidente e atual chefe do banco dos Brics, Dilma Rousseff, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Arthur Lira, presidente da Câmara.