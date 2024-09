Cadeirada de Datena em Marçal: crime ou legítima defesa?

Moderação e circunstâncias

A jurisprudência, no particular, não deixa Datena no mato sem cachorro.

Na mensuração legal, contam o grau e a gravidade da provocação que tiraram Datena do sério.

Não seria justo deixar de lado o clima e a exposição difusa da ofensa por meio televisivo, e a jurisprudência tem se orientado assim.

Datena também pediu direito de resposta aos fiscalizadores do debate, para responder às ofensas proferidas por Marçal e ao falso "assédio sexual", sem ser atendido.

Jurisprudência

Convém recordar uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, muito aplicada e sempre recordada na obra do saudoso criminalista Damásio de Jesus: "O requisito do emprego moderado do meio necessário não pode ser apreciado com rigor excessivo. Muitas vezes, o ofendido [Datena], em face das circunstâncias, não tem condições psicológicas para medir a proporcionalidade do revide em confronto com o ataque".