O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenta convencer as grandes fortunas a aderir ao financiamento do combate contra a pobreza e fome. Nesta segunda-feira, ele estará ao lado de Bill Gates, em Nova York, para um debate sobre a situação do desenvolvimento social no mundo. Lula receberá um prêmio da Fundação Bill e Melinda Gates. Mas o objetivo principal é o de aproximar o governo da instituição de filantropia do bilionário americano e convencer as 500 maiores fortunas do mundo a fazer parte da ofensiva.