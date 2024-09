Lula busca atrair grandes fortunas para combate à pobreza e à fome

Pilar da estratégia de Lula no G20 e no palco internacional, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza que será lançada pelo governo passou a estar no centro da agenda de trabalho de diversos técnicos e assessores da delegação brasileira em Nova York.

Um dos objetivos é o de começar a construir uma institucionalização da iniciativa, com cerca de R$ 20 milhões para o funcionamento da aliança, o estabelecimento de sedes no Brasil, África e Europa e eventualmente a incorporação do projeto dentro da própria estrutura da ONU.

Outra esperança do governo brasileiro é de que o projeto, depois de ganhar alguns dos principais parceiros internacionais, possa ser transformado em uma iniciativa global, com todos os países. Para isso, reuniões estão ocorrendo com grupos regionais e continentais para que a adesão seja em bloco.

Na ONU, no domingo, Lula criticou a falta de ambição das reformas e alertou que "naturalizar a fome de 733 milhões de pessoas seria vergonhoso".

"Voltar atrás em nossos compromissos é colocar em xeque tudo o que construímos tão arduamente", disse.

"Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram o maior empreendimento diplomático dos últimos anos e caminham para se tornarem nosso maior fracasso coletivo. No ritmo atual de implementação, apenas 17% das metas da Agenda 2030 serão atingidas dentro do prazo", alertou.