Autoridade climática nem saiu do papel e já cheira a queimado

No intervalo de 24 horas, a publicação de duas entrevistas ateou fogo no debate sobre a criação da Autoridade Nacional Climática. Numa, Marina Silva disse que o novo órgão será estruturado como autarquia, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Noutra, o chefe da Casa Civil Rui Costa insinuou que a subordinação à ministra não faz nexo. "Ou é autoridade ou é um departamento", cutucou.

Marina falou ao Valor. A conversa saiu na edição desta segunda-feira. Disse que o novo órgão não se limitará à "gestão do desastre". Cuidará da "gestão do risco". Na sua entrevista, veiculada no domingo pelo Globo, Rui Costa fez pouco caso: "Não é isso que vai resolver. Se fosse assim, a Europa e os Estados Unidos já tinham resolvido. Bastava criar a Autoridade Climática e não tinha mais incêndio florestal no mundo".

A chefe do Meio Ambiente já esboça o perfil da futura autoridade climática. "Ou vai ser um climatologista ou alguém da área técnica ou de notório saber." O mandachuva da Casa Civil dedica-se a moer a proposta de Marina. Sustenta que um projeto, antes de chegar à mesa do presidente, "deve ser espancado e triturado".