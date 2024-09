Teto de gastos varia até 45 vezes e gera distorção eleitoral entre capitais

Para efeito de comparação, a maior cidade do interior do Acre, Cruzeiro do Sul, tem um teto maior do que o dobro da capital (R$ 840,7 mil), mesmo com 1/3 da população.

Fontes ouvidas pela coluna dizem que os tetos praticados em Rio Branco e outras cidades com limite baixo são impraticáveis para os valores de mercado eleitoral e, na prática, acabam sendo descumpridos com gastos pagos "por fora" da prestação de contas.

Segundo a lei, o descumprimento do limite acarreta o pagamento de multa em valor equivalente a 100% da quantia que ultrapassar, além da apuração de abuso do poder econômico.

Mas quem definiu isso?

O limite de gastos foi criado por lei de 2015 e foi regulamentado na resolução número 23.459 do TSE do mesmo ano. Os valores foram estabelecidos com base nos gastos declarados da campanha mais cara da eleição de 2012 em cada cidade.