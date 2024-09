Tentando vender a ideia de um dos principais protagonistas ambientais e com uma mensagem de compromisso com a questão climática, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve uma reunião fora da agenda pública com a cúpula da Shell. Nesta segunda-feira, o brasileiro manteve reuniões bilaterais com a Comissão Europeia, com o governo da Alemanha e um almoço com líderes estrangeiros. Mas na agenda oficial do presidente, o encontro com a Shell não foi incluído e não houve explicação sobre a ausência da informação.