Afinal, quem está na frente: Boulos ou Nunes? O que dizem os pesquisadores

Na pesquisa da Atlas, que é feita online e foi divulgada nesta segunda-feira (23), Boulos aparece com 28,3% das intenções de voto, mais de sete pontos de vantagem para Nunes e Pablo Marçal (PRTB) que estão juntos com 20,9% na segunda posição.

Andrei Roman, diretor da Atlas, diz que não entende por que outras pesquisas mostram Nunes na liderança.

Não há fragmentação e canibalização no campo da esquerda, como existe na direita. Acho, inclusive, estranho que o Nunes não tenha caído depois do Marçal capturar boa parte do eleitorado bolsonarista.

Andrei Roman, diretor da Atlas

Tabata Amaral (PSB), que também é de esquerda, marca apenas 10,7% das intenções de voto na Atlas.

Já as pesquisas Datafolha e Quaest, que fazem levantamentos presenciais, apontam Nunes e Boulos empatados, enquanto Marçal fica um pouco para trás.

No Datafolha da semana passada, Nunes apareceu com 27% das intenções de voto, tecnicamente junto com Boulos com 26%. Depois vem Marçal com 19%. Na Quaest, os três estão mais próximos: Nunes com 24%, Boulos com 23% e Marçal com 20%.