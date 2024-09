Juíza cita efeito devastador de jogos ao mandar prender Gusttavo Lima

Na decisão em que manda prender o cantor Gusttavo Lima, a juíza fala sobre o poder de destruição de jogos de azar sobre famílias e a classe trabalhadora. Andréa da Cruz, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, escreveu que práticas de apostas "tem um efeito devastador".

O processo corre em sigilo, mas a coluna teve acesso aos documentos. A Justiça também determinou a suspensão do passaporte do cantor, bem como do registro e eventual porte de arma de fogo.