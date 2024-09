Com dois brasileiros mortos no Líbano, o chanceler Mauro Vieira pediu, nesta sexta-feira, a ajuda do governo sírio para uma eventual operação de resgate dos brasileiros que estão no país. O Brasil quer garantias de que comboios, caso eventualmente sejam organizados, possam passar pela fronteira entre o Líbano e a Síria, além de usar aeroportos para o pouso de aviões da FAB. Diante de uma crise entre Israel e o Hezbollah que vem ganhando novas dimensões, o governo brasileiro iniciou consultas com a comunidade em Beirute e outras partes do país para saber quem necessitaria de ajuda num resgate, caso a guerra ecloda.