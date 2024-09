Não usem o 'horror Marçal' para normalizar o bolsonarismo; comigo, não cola

Quais são mesmo males de Pablo Marçal segundo o consenso dos civilizados? É reacionário, primitivo, truculento, deseducado, preconceituoso, desordeiro, autocentrado, autoritário... Em suma, o coquetel de adjetivos que o caracteriza caberia em Jair Bolsonaro. Fala com mais desenvoltura, e há o risco — e não emprego a palavra por acaso — de que seja mais inteligente. As pessoas têm sua percepção, e também expresso a minha. É muito provável que não acredite nas barbaridades que diz. Nesse sentido, ganha mais alguns adjetivos: é cínico, farsante e oportunista. Percebeu que o mercado da extrema-direita e da direita estava sendo monopolizado pelo Beato Salu dos fascistoides, que acabou acreditando na própria mentira. O ex-presidente se considera o inaugurador de uma era.

Marçal percebeu como era fácil tomar a cidadela. O "Mito" quase cai na conversa. Foi preciso que outros o advertissem: "A composição com você é meramente tática; ele quer o seu lugar". Demorou para que entendesse a jogada porque, afinal, o novato vocalizava os seus, como direi?, valores. Cedeu e também passou a desqualificar o arrivista, mas vê que parte considerável do seus fiéis não segue a sua orientação. Pesquisa Datafolha aponta um Marçal mais resiliente do que muitos imaginavam à esta altura do jogo. Estamos a praticamente uma semana da eleição, e ninguém pode cravar que está fora do segundo turno. E seu eleitorado de resistência é formado pelos discípulos do "Capitão".

Por que essas considerações iniciais? Marçal é tão abusado, mesmo para os padrões da extrema-direita, que há certa tentação, aqui e ali, de vê-lo como um elemento "fora do sistema". De fato, o jogo do "coach" é o da disrupção. Ocorre que isso não contrasta com Bolsonaro. Segundo os parâmetros da democracia, o que há de normal ou palatável na atuação do ex-presidente? O fato de o "coach" abalar o establishment do reacionarismo não torna o extremismo bolsonarista algo "próprio do sistema" — do "sistema democrático", entenda-se.