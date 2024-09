Netanyahu discursa apelando ao 'Israel Bíblico', guerreiro e messiânico

Recorrer à imagem da bênção e da maldição é a melhor estratégia para simplificar o nacionalismo religioso presente em seu discurso. "Bênção e maldição" é um recurso narrativo fundamental no Antigo Testamento.

Para o conservadorismo religioso, sobretudo do mundo ocidental, prosperidade nacional e fracasso nacional estão intrinsecamente relacionados a como as nações se posicionam com relação a Israel.

Muitos pesquisadores usam o termo "Israel imaginário" para chamar atenção para como Netanyahu mobiliza o Israel bíblico para criar engajamento popular e conexão com outras figuras autocratas da ultradireita no mundo.

O Israel bíblico cria sinergia e conexão com uma extrema direita global que cada vez mais se serve da gramática religiosa para dar fundamento ao seu projeto de poder. Um projeto de poder que não está "orientado" por um desejo político terreno, mas, antes, tende a um chamado maior e transcendental.