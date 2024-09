Rússia defende Brasil no Conselho da ONU e elogia plano de paz com China O chanceler russo Sergei Lavrov anunciou neste sábado o apoio do Kremlin para que uma vaga seja dada ao Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Falando diante da Assembleia Geral das Nações Unidas, o representante do governo de Vladimir Putin ainda sinalizou de forma positiva diante das propostas de mediação para a guerra na Ucrânia, lideradas pela China e Brasil. Lavrov, em duros ataques contra as potências ocidentais, insistiu que o Conselho de Segurança precisa passar por uma reforma para incluir novas vozes dos países emergentes. Seguindo ele, Brasil e Índia devem fazer parte do órgão, assim como os africanos. Veja o texto completo de Jamil Chade