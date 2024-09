Bets rebatem Campos Neto e questionam dados do Banco Central sobre apostas

O levantamento divulgado pelo Banco Central na segunda-feira (23) sobre os gastos dos beneficiários do Bolsa Família com apostas virtuais, as chamadas bets, está sendo questionado por integrantes do setor. Eles apontam lacunas e dados incompatíveis com os das empresas que atuam no Brasil.

Cálculos do UOL mostram que, entre os apostadores do Bolsa Família citados pelo BC, há um grupo que fez apostas de valores muito altos, incompatíveis com a renda limite para participar do programa. São indícios de fraude, que não foram citados no estudo divulgado pelo órgão.

De acordo com o documento do BC, 5 milhões de beneficiários do programa destinaram R$ 3 bilhões às casas de apostas apenas no mês de agosto e apenas via Pix. A informação provocou uma ofensiva por parte de congressistas e do próprio governo federal —os formuladores da regulamentação das bets— contra este mercado.