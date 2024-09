Rússia diz a Brasil e China que exigir fim de invasão não levará à paz

Na sexta-feira, Pequim e Brasília criaram um grupo de países emergentes para costurar uma ofensiva diplomática que possa conduzir ucranianos e russos a uma negociação. Celso Amorim, o assessor especial do Palácio do Planalto, afirmou que aquele não era "o grupo de amigos da Rússia" e nem o "grupo de amigos da Ucrânia". Mas sim o "grupo de amigos da paz".

Nos últimos dias, a diplomacia ucraniana tentou convencer aliados e imprensa internacional que a iniciativa brasileira era uma chancela aos russos e seus interesses. Uma suposta "prova" disso seria o fato de o governo Lula ter se encontrado com Sergei Lavrov horas depois de apresentar o projeto.

O que evitaram dizer é que, dias antes, o chanceler Mauro Vieira havia estado com os ucranianos, nos primeiros dias da Assembleia Geral da ONU. Fotos do encontro desmentem a versão ucraniana.

Em seu discurso neste sábado na Assembleia Geral da ONU, Lavrov fez referências aos diferentes planos de paz que existem para lidar com a guerra na Ucrânia. O russo insistiu que o projeto de Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, não será base para uma negociação e criticou o fato de que o Ocidente considera o plano como a "última alternativa". A proposta prevê a total retirada das tropas russas dos territórios invadidos, algo que o Kremlin consideraria como uma capitulação.

Lavrov, porém, sinalizou que estaria disposto a examinar outras iniciativas e disse "valorizar" os "esforços de parceiros" em busca de outros caminhos.

Só integridade territorial da Ucrânia não basta para negociar

Lavrov admitiu que conversou com a delegação chinesa para entender como seriam implementadas as ações concretas que levariam à paz, mas entendeu que o trabalho ainda está em um "estágio de consideração". Ele, porém, sugeriu que um mapa fosse estabelecido, ao estilo do que foi feito no conflito entre Israel e Palestina, ainda nos anos 90.