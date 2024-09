Vídeo à primeira-dama de João Pessoa cita apoio de suposto líder de facção

Despertam atenção a citação a Lauremília, alcunha homônima da primeira-dama do município de João Pessoa/PB, bem como a solicitação de discrição na atuação, por parte de "CABEÇA", para que a referida ação não trouxesse prejuízos políticos a Gestão - "Sem sujar a Gestão, tu tá entendendo?

Trecho da PF

Na comunidade, a PF descobriu que há uma outra candidata a vereadora também com influência. Entretanto, o apoio a ela foi descartado por ela ter tido desavenças com Kaline após as eleições de 2022. Na atual campanha, ela estaria sendo impedida de pedir voto na comunidade, já que a facção chegou a acordo com Raíssa.

Não obstante pedir apoio para candidatura de Raíssa, a quem já se referiu como 'madrinha' em sua rede social, à Liderança de Facção Criminosa, a nacional Kaline ainda solicita que o faccionado impeça a entrada de "Tassiana" na comunidade.

Trecho da PF

Ainda no relatório, a PF diz que os áudios encaminhados a Raissa "revelam o interesse de 'Cabeça' em participar do pleito eleitoral em função de contrapartida monetária".