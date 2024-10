A candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, acusou o ex-presidente Donald Trump de ser "fascista". Num programa de entrevistas da rede CNN, na noite desta quarta-feira, a atual vice-presidente alegou que o republicano é "cada vez mais instável e incapaz de servir". A elevação do tom de acusações contra Trump foi interpretado como um sinal do aumento da tensão na corrida presidencial, faltando menos de duas semanas para o voto. "As pessoas que trabalharam com ele na Casa Branca, na Sala de Crise, no Salão Oval, todos republicanos, a propósito, que serviram em seu governo, seu ex-chefe de gabinete, seu conselheiro de segurança nacional, ex-secretários de defesa e seu vice-presidente, todos o chamaram de inapto e perigoso. Eles disseram explicitamente que ele despreza a constituição dos Estados Unidos. Eles disseram que ele nunca mais deveria servir como presidente dos Estados Unidos", disse.