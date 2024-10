Congresso dribla acordo com STF e corre risco de ter emendas bloqueadas

Em 20 de agosto, um grupo com ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), representantes do governo e chefes do Parlamento saíram de uma reunião com um acordo selado: o Executivo e o Legislativo aprovariam em dez dias a regulamentação do pagamento de emendas ao Orçamento da União segundo critérios de moralidade e transparência. Passados mais de dois meses, a promessa não foi cumprida.

À primeira vista, soa como se os outros Poderes estivessem tentando driblar uma tentativa do Supremo de se resolver a questão sem ter que tomar sozinho mais uma decisão sobre o assunto. A consequência prática da aparente insurgência, porém, é o prejuízo para o próprio Congresso Nacional, que corre o risco de manter bloqueado o pagamento de emendas.

Por decisão do STF, a execução das emendas fica bloqueada até que haja regulamentação do tema. Durante as campanhas, as transferências são impedidas por lei. Passado o período eleitoral, a partir de novembro, o pagamento das emendas poderá ser retomado se o Congresso conseguir acelerar a regulamentação.