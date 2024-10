Se esquerda perder Fortaleza para deputado golpista, derrota será dolorida

Com Ciro à frente, essa guerra levou parte do PDT a apoiar o candidato bolsonarista. O atual prefeito José Sarto (PDT) teve 11,5% dos votos, mas conhece a máquina e está ao lado do PL.

"A família Ferreira Gomes está dividida demais e isso impacta o posicionamento das lideranças locais. Não diria que o PT está fragilizado, mas perdeu apoiadores importantes desde o racha de 2002", diz a cientista política Luciana Santana.

Aliados de Leitão dizem que estão adotando três estratégias para desconstruir a imagem do deputado golpista: associá-lo a Jair Bolsonaro, elevar sua rejeição entre as mulheres e mostrar sua inexperiência.

Até agora as pesquisas não permitem demonstrar se está dando resultado.

Fernandes evidentemente quer vencer, mas já ganhou muito mais do que esperava. Agora se a esquerda perder uma das principais cidades do Nordeste para um candidato com esse perfil, a derrota vai ser dolorida.

Faltam três dias para a eleição.