Kamala Harris diz que Trump é 'fascista', e campanha vive tensão

O caráter autoritário e negacionista de Trump ganhou um novo capítulo quando, na semana passada, o candidato republicano à vice-presidência, JD Vance, afirmou que "problemas sérios" foram registrados na eleição de 2020, sugeriu que Trump não perdeu a disputa.

"Donald Trump perdeu a eleição? Não com as palavras que eu usaria", disse Vance. Horas depois, ele voltou a insistir no tema. "Acho que as grandes empresas de tecnologia manipularam a eleição em 2020. Essa é a minha opinião. E se você discordar de mim, tudo bem", completou.

Recrutamento por parte de grupos de ódio

Autoridades americanas ainda notaram que, conforme o candidato republicano vem recuperando espaço nas pesquisas, membros do grupo Proud Boys passaram a fazer parte dos comícios de Trump. Quatro ex-dirigentes do movimento radical e supremacista foram condenados pela invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021. Cada um deles pegou mais de 15 anos de prisão.

Agora, a esperança do grupo é de que, se Trump for eleito, ele perdoará os criminosos.

Outra constatação é o aumento do movimento no interior dos Estados Unidos no recrutamento por parte de grupos de ódio.