Kamala Harris voltará, nesta terça-feira, ao mesmo local em Washington DC onde o ex-presidente Donald Trump incitou uma multidão a invadir o Capitólio em 6 de janeiro de 2021. A candidata democrata usará seu discurso, faltando sete dias para a eleição, para alertar que o republicano é uma ameaça à democracia. O discurso, considerado como simbólico e chave, ocorre no mesmo dia em que Steve Bannon, ex-estrategista de Trump, é solto da prisão. Ele estava preso por quatro meses por se recusar a cooperar com as investigação do Congresso Americano sobre os acontecimentos em 6 de janeiro de 2021.