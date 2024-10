Kamala faz ato onde Trump incitou invasão no mesmo dia que Bannon é solto

No Ellipse, local do comício desta noite, os democratas vão ainda insistir no fato de que Trump ainda não se comprometeu a aceitar os resultados da eleição de 2024. Repetindo a receita da extrema direita em outros lugares do mundo - inclusive no Brasil - o republicano alerta que apenas acatará um resultado que seja "livre e justo".

Em 2020, ele adotou a mesma tática e difundiu teorias conspiratórias de que Joe Biden não teria vencido. Um risco é de que, desta vez, Trump corra para declarar uma vitória prematuramente, como fez em 2020.

Estudos realizados nos últimos dias revelaram que Trump usou suas redes sociais para promover 330 teorias da conspiração, enquanto replicou outras 145.

Não por acaso, Kamala Harris retoma seu papel de procuradora para, no ato na capital americana, apontar Trump como um risco para o futuro democrático dos EUA.

Bannon é solto

O temor de uma guerra de desinformação aumentou diante do anúncio, por parte da Justiça americana, da liberação de Bannon, que esteve preso por quatro meses. Ícone da extrema direita e próximo da família Bolsonaro, o ex-assistente de Trump tentou articular uma aliança global dos movimentos ultraconservadores.