Ao adiar decisão sobre anistia, Lira abre caminho para PT apoiar Hugo Motta

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, havia declarado em entrevista que pressionaria Lira pela aprovação do projeto. O líder do partido na Câmara, Altineu Côrtes (RJ), chegou a ventilar um acordo segundo o qual a bancada apoiaria Motta em troca da votação da anistia.

Mas, diante da resistência do PT, Lira decidiu criar a comissão. Está convocada para amanhã uma reunião da bancada do PT para discutir agora o apoio ao deputado do Republicanos. Motta já contava com a simpatia da bancada, segundo Odair Cunha. Agora, segundo outros nomes fortes na bancada, aumentam as chances de ser ungido pelo PT.

Lira já obteve a garantia do Palácio do Planalto de que apoiaria o nome que ele fechasse com a bancada do PT. O próprio Odair e a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), torciam pelo acordo com Hugo Motta.