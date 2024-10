Homem que deu 'voadora' em idoso segue preso e vai a júri popular

No Brasil, crimes dolosos contra a vida são julgados pelo Tribunal de Júri, composto por um juiz presidente e 25 jurados, dos quais sete são sorteados para compor o conselho de sentença, que tem a incumbência de definir a responsabilidade do acusado pelo crime.

Além de levar o caso para júri poopular, o juiz decidiu que, em razão da gravidade do delito e a tentativa de fuga do local dos fatos, ele deverá permanecer preso até o julgamento.

O empresário já recorreu da decisão.

Tiago alega ter transtorno

À polícia, Tiago declarou sofrer de transtorno de irritabilidade e que, no dia dos fatos, foi tomado de "súbita raiva" após a vítima atravessar diante do seu veículo e bater a mão no capô do seu carro.

Disse que desferiu um chute no quadril, mas que se arrependeu imediatamente e tentou realizar os primeiros procedimentos de ressuscitação, mas que o idoso estava desacordado.