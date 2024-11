O governo de Donald Trump, que começa no dia 20 de janeiro, vai aplicar o que seus assessores chamam de "pressão máxima" sobre a Venezuela. Conselheiros do partido republicano que conversaram com o UOL explicaram que o regime de Nicolás Maduro estará no centro das atenções da política externa de Trump para a América Latina e que a meta será a construção de uma coalizão regional contra Caracas. Documentos elaborados por republicanos ainda deixam claro que a meta de uma nova política externa de Trump passa por garantir que o abastecimento de petróleo não dependa mais de regiões distantes do mundo. Mas principalmente de fontes do hemisfério.