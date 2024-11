Da USP para a faculdade do crime; vigia preso fornecia arma ao novo cangaço

O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) o denunciou à Justiça por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Ele e outros 16 acusados tornaram-se réus. O processo tramita na 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital.

Investigações da Polícia Federal e do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado), subordinado ao MP-SP, apontam que Brito e ao menos outros quatro réus, na condição de CACs (Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores), forneciam armas ao novo cangaço.

As investigações tiveram início em abril de 2023, logo após uma tentativa de roubo a uma base operacional da Brink's em Confresa, no Mato Grosso. A ação deixou 18 criminosos mortos em confrontos com policiais. Boa parte era de São Paulo e ligada ao PCC.

Um dos mortos era Ronildo Alves dos Santos. Ele participou da tentativa de roubo no lugar de Fleques Pereira Lacerda, conhecido como Pequeno, porque precisava de dinheiro. Fleques era o líder da quadrilha e foi morto em dezembro de 2023 durante uma emboscada em Osasco (SP).

Segundo a PF, Brito integrava um grupo de WhatsApp chamado "rolos e vendas" e comercializava armas ilegalmente. No telefone celular apreendido ao lado do corpo de Fleques havia várias mensagens dele para o vigia. As conversas eram sobre negociações de armamento e munição.

Arrancaram o coração do rival

Os agentes federais apuraram ainda que no aparelho móvel de Fleques tinha comprovantes no valor de R$ 250 mil em nome de Brito. Os policiais afirmam que o dinheiro foi movimentado em dois meses. Mesmo após a morte de Fleques, Brito ainda tentou vender um fuzil para a quadrilha dele.