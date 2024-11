Kajuru entrevista Lula e Alckmin para a TV e nega conflito de interesse

No último domingo (3), os senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Leila Barros (PDT-DF) estrearam um programa de entrevistas na RedeTV!. O primeiro convidado do PODK Liberados foi o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). A segunda entrevista, que vai ao ar no próximo domingo (10), é com o presidente Lula (PT) e foi gravada nesta quarta.

Alckmin é o principal expoente do partido de Kajuru. Tanto o PSB como o PDT de Leila são partidos aliados do governo Lula e têm ministros na Esplanada. A legislação brasileira não veta a dupla jornada de trabalho de parlamentares como apresentadores de programas de TV nem há nada que proíba no Código de Ética e Decoro do Senado. A legislação eleitoral veta a participação na televisão apenas no período de campanha.

Mas, no caso de Kajuru e Leila, o fato de conduzirem um programa de entrevistas sendo da base governista provoca questionamentos sobre a isenção jornalística das pautas dos entrevistadores.