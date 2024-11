Bolsonaro como Trump futuro só tem passado e pagará por ele. É pauta errada

Não sei o que andaram a lhe dizer seus universitários. É provável que não tenha entendido direito. A Constituição que tem na cabeça é diferente daquela que está aqui numa das minhas janelas, onde reluz o Artigo 102, caput: "Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição". Só a Carta fascista de 1937 dava ao Congresso, que estava fechado, o poder de revisar decisões do tribunal. Logo, fazia-o ditador... Nunca ninguém tinha tido antes a ideia de transformar a corte em mera mediadora de conflito de vizinhos... É um disparate!

Num outro momento, este cômico, falou o grande organizador da oposição. Ao se referir a conflitos no PL para definir quem comandaria o partido, saiu-se com esta:

"Quando vi na imprensa que o Valdemar iria passar o PL para o Eduardo [Bolsonaro], perguntei: 'Eduardo, que trem é esse?'. Ele falou: 'Estou sabendo agora também'. Eu não posso falar com o Valdemar. Pedi para perguntar para ele se procedia. No dia seguinte, disseram que sim. Eduardo falou que não se interessava por vários motivos, porque é uma dor de cabeça enorme. Então, daí o próprio Valdemar falou que seria o senador [Rogério] Marinho, que também falou que não queria. Depois, o Valdemar falou que jamais deixaria a presidência do partido. Puta que pariu, não entendi porra nenhuma."

Nem aquele sábio florentino conseguiria registro tão refinado.

MAS POR QUÊ?

Mas por que Bolsonaro está falando, ou está sendo convidado a falar, mais do que o homem da cobra? Ora, Reinaldo, porque diz a doxa do Almanaque Biotônico Fontoura de Política que, com a eleição no Trump (não fascista, naturalmente), outros "não fascistas" como ele podem se eleger na América Latina. Bolsonaro, embora inelegível, é o "não fascista" trumpista por aqui. Ainda segundo o almanaque, isso reforça a pressão por sua anistia. Pergunta: reforça junto a quem? Ainda que o troço venha a ser aprovado no Congresso, alguém seria capaz de apontar um vaso comunicante que seja entre o triunfo do caçador de imigrantes e os ministros do STF?

O conjunto da obra nasce de uma incompreensão fundamental — e não custa recomendar, de novo, que os interessados leiam "Como Salvar a Democracia", de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt — os autores se referem especificamente à democracia americana.

Trump só estava elegível porque as instituições americanas, dependentes em boa parte da "confiança" dos americanos em seu sistema — a mesma que Kamala Harris e Joe Biden exaltaram ao reconhecer a derrota dos democratas —, não estavam preparadas para responder a quem as desafiasse abertamente. Da inexistência de uma lei clara de inelegibilidade, num país que não dispõe de Justiça Eleitoral, a um federalismo que pode assumir uma feição liberticida, passando pela brutal dificuldade para emendar a Constituição, tem-se um modelo muito mais poroso à pisotolagem fascistoide do que, ora vejam!, aquele construído pelos brasucas.