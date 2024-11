Trump fará 'pressão máxima' sobre Maduro e cobrará apoio de Lula

Uma das apostas é o setor de energia. De acordo com a base do programa ultraconservador, uma das metas da nova política externa de Trump seria reduzir a dependência do petróleo de locais distantes e concentrar esforços para o abastecimento de energia a partir da região.

"Os Estados Unidos devem trabalhar com o México, o Canadá e outros países para desenvolver uma política energética focada no hemisfério que reduza a dependência de fontes distantes e manipuláveis de combustíveis fósseis, restaure o livre fluxo de energia entre os maiores produtores do hemisfério e trabalhe em conjunto para aumentar a produção de energia, inclusive para as nações que buscam uma expansão econômica significativa", afirma o documento.

De acordo com o projeto, ainda que as nações do Hemisfério Ocidental tenham "laços culturais e históricos mais fortes com os Estados Unidos do que a maioria dos outros países e regiões do mundo", a região está "entrando rapidamente na esfera de atores estatais externos antiamericanos, incluindo a China, o Irã e a Rússia.

"Países específicos das Américas, como Venezuela, Colômbia, Guiana e Equador, são ameaças crescentes à segurança regional em seus próprios direitos ou são vulneráveis a potências extracontinentais hostis", disse.

"Os Estados Unidos têm a oportunidade de liderar esses vizinhos democráticos na luta contra a pressão externa de ameaças vindas do exterior e de lidar com as preocupações locais de segurança regional. Essa liderança e colaboração devem abranger todas as ferramentas à disposição dos aliados e parceiros dos EUA, inclusive a cooperação com foco na segurança", completa.