Trump nomeia Musk para governo e bilionário chega ao poder O bilionário Elon Musk foi nomeado pelo presidente eleito Donald Trump para liderar o Departamento de Eficiência Governamental. A decisão, anunciada pela terça-feira, coloca o dono da plataforma X no governo, num gesto que está causando polêmicas diante de seus contratos com o próprio estado americano. "Tenho o prazer de anunciar que o grande Elon Musk, trabalhando em conjunto com o patriota americano Vivek Ramaswamy, liderará o Departamento de Eficiência Governamental", disse Trump. Veja o texto completo de Jamil Chade