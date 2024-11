Vice-líder de Lula propõe atrelar redução de jornada à reforma tributária

"Não vou dar com uma mão e tirar com a outra. Precisamos dividir os ganhos entre o empresário e o trabalhador, mas sem gerar aumento de custo e inflação", disse Lopes à coluna.

Ele se refere ao impacto imediato que a redução da jornada, com manutenção de salário, poderia gerar para o custo da hora trabalhada, provocando reajustes nos preços dos produtos e até demissões e aumento da informalidade.

Lopes é autor de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição), que ingressou na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) em 2019, mas teve a tramitação interrompida pela conjuntura desfavorável do governo Bolsonaro.

Ele está propondo agora a PEC da deputada Erika Hilton (PSOL) seja apensada à sua. O texto da PEC da deputada do PSOL está fazendo barulho nas redes sociais ao propor acabar com a jornada de 6 dias trabalhados por 1 de descanso.

A deputada ainda não obteve as assinaturas necessárias para ingressar com a proposta no Congresso, mas está avançando.

Na proposta do deputado do PT, existem duas jornadas previstas: 5 dias trabalhados por 2 de folga ou 4 por 3. Já a proposta do PSOL prevê apenas o regime de 4 por 3.