Trump nomeia Musk para governo e bilionário chega ao poder

O que ninguém ali imaginaria é que, poucos meses depois, a empresa seria comprada por Musk por US$ 44 bilhões. O bilionário vinha de um acúmulo de frustrações com os democratas. Ao mesmo tempo, o monitoramento das agências reguladoras aumentou em relação aos negócios de Musk, com pelo menos sete órgãos de controle abrindo processos, assim como a procuradoria de Nova York.

Investigações de agências oficiais contra Musk

Uma das investigações se refere aos acidentes gerados pelo sistema de piloto automático que a Tesla tenta desenvolver. Durante os testes, foram 467 acidentes, com 13 mortes e dezenas de feridos entre 2018 e 2023.

Já a Securities and Exchange Commission (SEC) abriu processos contra a Tesla por postagens nas redes sociais e por denúncias sobre a falta de transparência em relação a acionistas. A mesma SEC ainda investiga Musk por outras suspeitas no mercado financeiro, enquanto a Federal Trade Commission (FTC) examina propagandas enganosas por parte das empresas do bilionário.

Já o Departamento de Justiça acusa a SpaceX de discriminar refugiados em suas contratações, enquanto a Federal Aviation Administration tem criado obstáculos para aprovar novos lançamentos diante do impacto ambiental. A lista de frustrações de Musk ainda é completada com o veto de subsídios de US$ 900 milhões para a Starlink em um projeto de conexão para as zonas rurais dos EUA.

Assim que Trump venceu, Musk se apressou para declarar em suas redes sociais: "o futuro será fantástico".