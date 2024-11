Ida de Milei aos EUA é busca por protagonismo da direita na América Latina

O empresário sul-africano, que é diretor-executivo da Tesla (que produz e vende automóveis elétricos), e dono da rede social X, demonstrou seu interesse no mercado argentino e no lítio, matéria-prima abundante no país, ideal para a produção de baterias para carros elétricos.

Há uma expectativa por parte da Casa Rosada de que, com a eleição de Trump, a dívida bilionária que a Argentina tem com o FMI (Fundo Monetário Internacional) seja negociada a partir de critérios que favoreçam a Argentina.

Para esta missão, Milei contará com o novo chanceler argentino, Gerardo Werthein, que foi embaixador nos EUA e saiu para ocupar o cargo que era de Diana Mondino, demitida por Milei após ter votado contra o bloqueio contra Cuba, mantendo uma tradição diplomática do país em relação ao embarbo dos EUA à ilha caribenha.

G20: Projeção de tensão entre Milei e Lula

O possível encontro com Trump e Elon Musk ocorre às vésperas do G20, que acontece na próxima semana, no Rio de Janeiro. O presidente argentino chegou a confirmar sua presença no evento por meio de uma carta enviada ao Brasil.

Não há, no entanto, até o momento, confirmação oficial de uma bilateral entre Milei e Lula, anfitrião do evento. Os dois presidentes nunca se encontraram desde que o ultra-liberal assumiu a Argentina, em dezembro de 2023.