Investigação da morte do delator do PCC já nasceu sob suspeição

Desde que tomou posse, em janeiro do ano passado, Tarcísio de Freitas trata as forças policiais de São Paulo como corporações acima de qualquer suspeita. O assassinado do empresário Antônio Vinícius Gritzbach, o delator do PCC, mostrou que nada é mais suspeito do que uma conduta absolutamente irrepreensível.

Foram afastados de suas funções oito policiais militares. Faziam bico como guarda-costas privados de Vinícius Gritzbach, que lavava dinheiro sujo do PCC. Quatro deles fariam a segurança do delator na última sexta-feira, dia da execução. Alegaram que uma suposta falha mecânica no carro que os transportava impediu que chegassem a tempo de evitar o assassinato.

Vinícius Gritzbach celebrou acordo de delação com o Ministério Público paulista em abril. Além de clientes da lavanderia do PCC, acusou policiais civis de envolvimento com a facção criminosa. Denunciou agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o Deic; do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, e de dois distritos policiais da capital, o 24º e o 30º.