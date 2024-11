O choque e a decepção para milhões de americanos ainda ecoam depois da vitória de Donald Trump nas eleições. Mas, para alguns deles, essa frustração está sendo acompanhada por um outro sentimento: o medo. Nesta semana, uma empresa de consultoria especializada em obtenção de residência no exterior para cidadãos americanos, a Flannery Foster, enviou um email a seus clientes com uma constatação surpreendente até mesmo para quem há décadas trabalha com os trâmites de vistos: desde o dia 5 de novembro, data da eleição, "a demanda aumentou exponencialmente" nos pedidos de ajuda para uma mudança de pais. Ou seja, uma fuga dos EUA sob Trump.