Parlamentares brasileiros estão em estreito contato com a ala mais radical do movimento conservador americano e que serviu de base para Donald Trump, recebendo assistência e consultoria sobre como ampliar a narrativa de que o Brasil estaria vivendo uma suposta censura e repressão. Documentos obtidos pelo UOL revelam que a entidade ADF, em Washington DC, enviou cartas confirmando reuniões e acolhendo os parlamentares. A ADF é uma das principais instituições ultraconservadoras dos EUA, atuou na campanha de Trump e que aparece na formulação do Projeto 2025, uma espécie de "lista de desejos" da extrema direita ao presidente eleito. O rascunho do que pretende ser o governo Trump contou ainda com 140 ex-conselheiros do republicano.